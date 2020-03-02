Путин: молодые люди пришли из института и создали «Искандер»

Сухопутный ракетный комплекс «Искандер-М» создан группой молодых людей, которые пришли из института. Об этом глава российского государства Владимир Путин рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».

У Путина спросили про Илона Маска, который, по словам журналиста, «Tesla запускает, а Рогозин собирается строить лифт на Луну», передает RT.

«Я вам другие могу примеры привести. Пришла группа молодых людей из института, просто одна группа целиком пришла… и сделали «Искандер». Молодые люди пришли из института, через несколько лет сделали «Искандер». Один из наших современных видов вооружений, которыми мы гордимся, лучшие в мире», — сказал он.

По его словам, так же «пришли молодые ребята и сделали» самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет».

Интервьюер предложил, чтобы молодые специалисты сделали и автомобиль по примеру Tesla Илона Маска. Путин на это ответил, что бизнесмен Михаил Прохоров обещал запустить российский гибридный автомобиль «Е-мобиль» и даже демонстрировал его президенту. «Но не получается у него пока», — отметил он, пишет РБК.

При этом, по словам российского президента, Россия успешно развивается в высокотехнологичной сфере. «Если посмотреть на боевую технику, на ту же авиацию — мы реально на самом высоком уровне находимся. И в «гражданке» будем дальше продолжать делать», — добавил он.

