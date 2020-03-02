Вчера Ильхам Алиев снова удивил… Нет, не общественность и не интеллектуальную и культурную элиты современного Азербайджана. Президент удивил чиновников с феодальным складом ума. Находясь в Товузе, Алиев пришел на встречу с молодыми волонтерами в местной службе ASAN. По правилам чиновничьего этикета для главы государства поставили большущее комфортное кресло. Хотя присутствующие в зале юные общественные активисты сидели на обычных стульях. Ильхам Алиев остановил шаг, резко повернулся к местным чиновникам и попросил принести такой же стул, как и у всех участников мероприятия. «Категорически нельзя допускать подобное!», - строго сказал президент.

Это довольно тонкий психологический момент. Президент показал представителям местной власти, а эта часть власти – ахиллесова пята правительства, как надо обращаться и общаться с людьми. И.Алиев – один из образованных глав государств на евразийском пространстве, человек с хорошими манерами и высочайшим социокультурным уровнем. И неоднократно бросалась в глаза громадная пропасть, разделяющая яркого, образованного и европейски мыслящего президента и представителей местной власти, отдельных членов правительства. В представлении местного чиновника, наделенного абсолютистской и неограниченной властью, районский ГИВ (глава исполнительной власти) – сюзерен, феодальный владыка, стоящий над законами, традициями и социальной культурой, которому позволено все. И на протяжении своего долголетнего правления этот ветхий средневековый паннонизм с элементами басмачества, присущий наделенным исполнительной властью чиновникам на местах, сильно беспокоил, если не сказать коробил президента.

Алиев предупреждал, наказывал, отдавал под суд, наконец, пытался образумить даже своим личным примером – да всё бестолку. За последние несколько месяцев власть отправила за решетку трех ханов местного розлива. ГИВы покусились на святую святых – стали пополнять личную казну социальными выплатами для малоимущих слоев населения. Ведь в представлении малообразованного, плохо воспитанного и невежественного человека власть превращается в орудие эксплуатации классов, социальной мести и грубой наживы. Когда видишь нравы чиновников, на ум приходят бессмертные слова железного канцлера, что страной можно хорошо управлять даже с помощью плохих законов… но если лидер окружен добропорядочными чиновниками. Ведь если чиновники плохи, то не помогут даже самые лучшие законы…

Как-то на одном из закрытых заседаний правления правящей партии Ени Азербайджан покойный Гейдар Алиев вдруг внезапно спросил одного из министров: "Я вчера смотрел по телевидению совещание, на котором ты председательствовал. А почему твое кресло было выше, чем стулья присутствовавших в зале?" В этот же день министр поменял кресло на обычный стул, и не только в зале для заседаний коллегии министерства, но и в своем личном кабинете. Вот он, строгий алиевский нрав!..

И.Алиев своим личным примером общения с людьми, подчеркнуто уважительным отношением к юному романтическому поколению обязывает чиновников придерживаться не феодальных взглядов и правового нигилизма, а строгих нравов, кодекса чести современного чиновника. Да, ГИВ – не выборная должность, но это вовсе не освобождает его от социальной ответственности. Ведь люди из этого чиновничьего сословия – представители выборной исполнительной власти. Значит они ответственны и перед народом, ибо они ответственны перед президентом, которого избирает народ.

Своим благочестивым нравом И.Алиев призвал чиновников к социальному и правовому равенству, гражданской ответственности и, в конце концов, к совести. Президент в который раз взывает к совести! Ведь сколько раз И.Алиев беспрестанно повторял, что не празднует свои дни рождения, отвергает помпезный образ жизни, отрицает право на привилегированный статус наделенного властью.

Президент призывал чиновников и пересесть на скромные автомобили, и покупать скромную мебель, и не баловать "золотых" отпрысков. Алиев при этом угрожающе повторял: «Не прощу!» И не прощал.

Так как же воспримут чиновники новый призыв президента к равенству и ответственности?! Вот в чем вопрос.