Минобразования: Учебный год не будет продлен

В Азербайджане не планируется продлевать учебный год. Готовятся рекомендации по компенсации пропущенных уроков следующим образом: в школах-пятидневках – четыре дня, в школах-шестидневках – пять дней, говорится в сообщении Минобразования страны.

Отмечается, что компенсации планируется делать за счет объединения тем по предметам с пересмотром календарно-тематических планов, оптимизации программного материала и интенсивного обучения.

2 марта оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны занятий, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с 3 по 9 марта.