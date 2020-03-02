Первый случай коронавируса в Боснии и Герцеговине
В Боснии и Герцеговине подтвердили первый случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-2019. Об этом сообщило боснийское издание Klix.ba, пишет "Европейская правда".
Случай зафиксирован на территории Республики Сербской. Днем власти региона проведут пресс-конференцию, на которой расскажут все детали.
До сих пор в Боснии и Герцеговине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания, но 259 человек находятся под эпидемиологическим надзором в качестве предосторожности.