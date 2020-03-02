«166 Грузоперевозка и Логистика» в режиме борьбы с вирусом

Компания «166 Грузоперевозка и Логистика", которая постоянно предлагает качественное и безопасное обслуживание, вступила в борьбу против распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Автомобили, грузовики и эвакуаторы, которые имеют прямой контакт с клиентами, проходят усиленную профилактическую дезинфекцию. Все сотрудники компании проходят устную и письменную подготовку по защите от коронавируса и получают необходимые медицинские средства защиты: маски, перчатки, спирт, перекись водорода, приобретенные компанией перед повседневной работой.

Компания 166 клининговая служба провела дезинфекцию для сотрудников во всех местах компании.