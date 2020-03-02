Третий дата-центр AzInTelecom удостоен сертификата TIER III

С учетом расширения сфер облачных услуг Azcloud близится к завершению строительство нового дата-центра на территории административного здания AzInTelecom в Баку с целью расширения технических возможностей существующего дата-центра. Новый центр недавно получил сертификат соответствия TIER III Design, выданный американской организацией Uptime Institute за уровень устойчивости.

ООО AzInTelecom, действующее при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий, имеющее первый в Азербайджане дата-центр стандарта TIER III, расширяет свои возможности.

Соответствие стандарту TIER III предусматривает резервирование всей инфраструктуры. Это, в свою очеред, составляет 99,982% качества обслуживания, что позволяет работать непрерывно даже при технической неисправности, а также означает не более 1,6 часа возможного общего простоя в течение года. Кроме того, благодаря оптимизации использования энергии, управления энергетическими источниками и энергораспределительного оборудования стало возможным построение полностью экологически чистого дата-центра.

В то же время AzInTelecom имеет сертификат соответствия стандарту ISO 20000, который демонстрирует совершенство и является практическим показателем внедрения самых эффективных методов в сфере ИТ-управления, и стандарт ISO 27001, являющийся наглядным примером соответствия международным стандартам системы управления информационной безопасностью.

Отметим, что новый дата-центр, построенный на территории административного здания ООО AzInTelecom в Баку, является его третьим дата-центром, созданным по стандартам TIER III. Дата-центр в Евлахе, строительство которого началось в 2019 году, был удостоен сертификата TIER III Design, а расположенный в Баку дата-центр в 2015 году получил сертификат соответствия TIER III Facility.