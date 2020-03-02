Оперативный штаб: В Азербайджане на карантине находятся 500 человек
«В настоящее время в Азербайджане есть трое зараженных инфекцией коронавируса. Их состояние стабильно», - сказала начальник отдела Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.
По ее словам, лечение этих людей продолжается. Всего же сейчас на карантине находятся около 500 человек.
Я.Гараева добавила, что после введения особого пограничного режима в Азербайджан из Ирана были вывезены 276 человек. Их обследование продолжается в карантине в рамках предусмотренных для этого мероприятий.
Она отметила, что для выявления заражения коронавирусом в Азербайджане имеется достаточно тестовых средств.
Я.Гараева также сказала, что приостановка учебного процесса в школах является профилактическим мероприятием.
«Мы рекомендуем родителям не водить детей в закрытые места массового скопления людей», - подчеркнула она.
Член рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев заявил, что у находящихся в карантине людей взяты лабораторные анализы.
«Пока ни у одного из них вирус не обнаружен. Большинство из них - граждане Азербайджана», - сказал он.