Оперативный штаб: В Азербайджане на карантине находятся 500 человек

По ее словам, лечение этих людей продолжается. Всего же сейчас на карантине находятся около 500 человек.

«В настоящее время в Азербайджане есть трое зараженных инфекцией коронавируса. Их состояние стабильно», - сказала начальник отдела Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

Я.Гараева добавила, что после введения особого пограничного режима в Азербайджан из Ирана были вывезены 276 человек. Их обследование продолжается в карантине в рамках предусмотренных для этого мероприятий.

Она отметила, что для выявления заражения коронавирусом в Азербайджане имеется достаточно тестовых средств.

Я.Гараева также сказала, что приостановка учебного процесса в школах является профилактическим мероприятием.

«Мы рекомендуем родителям не водить детей в закрытые места массового скопления людей», - подчеркнула она.

Член рабочей группы TƏBİB по инфекционным заболеваниям Васиф Алиев заявил, что у находящихся в карантине людей взяты лабораторные анализы.

«Пока ни у одного из них вирус не обнаружен. Большинство из них - граждане Азербайджана», - сказал он.