Эрдоган летит в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдган отбыл с однодневным рабочим визитом в Россию.

Как сообщает Anadolu, турецкого лидера сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр национальной обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава управления национальной разведки Хакан Фидан, глава управления по связям Администрации президента Фахреттин Алтун, пресс-секретарь президента Ибрагим Калын, пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик и заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Махир Унал.

В Москве состоятся переговоры президентов Турции и России по ситуации в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии.