Было отмечено, что с целью устранения проблем в электроснабжении значительной части Агстафинского и Газахского районов, в частности, прифронтовых территорий Газахского района, и удовлетворения растущего спроса на электроэнергию в обоих регионах на устаревшей и утратившей свои технические параметры 110/35/10 киловольтной подстанции «Агстафа», сданной в эксплуатацию в 1967 году, были установлены два новых трансформатора мощностью 25 мегаватампер. В результате мощность подстанции была увеличена на 10 мегавольтампер и доведена до 50 мегавольтампер. На подстанции построены новые 110, 35 и 10-киловольтные распределительные установки, установлены отвечающие современным стандартам электрическое оборудование, системы релейной защиты электронного типа и автоматики, дистанционно управляемая диспетчерская система SCADA. Увеличение устойчивости схемы 35-киловольтного кругового электроснабжения, созданного между 3-мя 110-киловольтными подстанциями в Агстафинском и Газахском районах, завершилось реконструкцией 110-киловольтной подстанции «Агстафа». Это обеспечит бесперебойное и надежное электроснабжение данных районов.

Было доведено до внимания, что все потребители по Агстафинскому району и 61,9 процента потребителей по Газахскому району – в общей сложности 34 тысячи 590 абонентов по обоим регионам - получают электроэнергию с этой подстанции.

Президент Ильхам Алиев ввел подстанцию в действие.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева в последние годы проделана значительная работа в области электроэнергетики, в центре внимания находятся устранение существующих недостатков в этой сфере и строительство новых подстанций. В числе приоритетных вопросов были реконструкция энергосистемы и бесперебойное энергоснабжение населения в Агстафинском районе. В результате проведенных на этой территории за последние годы масштабных строительно-восстановительных работ и реконструкции созданы широкие возможности для улучшения электроснабжения сел района и прилегающих территорий, а также удовлетворения растущего спроса сельскохозяйственных объектов на электричество. В последние годы в районе было проложено много воздушных линий, электрическая сеть сел была заменена самонесущими изолированными проводами, и в настоящее время эта работа продолжается в других селах. Благодаря этому увеличилась установленная мощность электросети, а технические потери резко сократились.

В заключение была сделана фотография на память.