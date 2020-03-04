Новому главе Нефтчалы 31 год обновлено 15:20
Как уже сообщалось, председатель Общественного объединения İrəli Миргасан Сеидов сегодня был назначен главой ИВ Нефтчалинского района.
Отметим, что новый глава ИВ Нефтчалинского района родился в Сумгаите, ему 31 год и он выпускник Азербайджанского государственного университета. Также М.Сеидов получил степень магистра в Азербайджанском экономическом университете.
Общественную деятельность М.Сеидов начал в 2005 году в Национальном совете молодежных организаций. В июне 2014 года он был избран на пост председателя Общественного объединения İrəli.
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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Миргасана Миргейдар оглу Сеидова главой ИВ Нефтчалинского района.