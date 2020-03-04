Как уже сообщалось, председатель Общественного объединения İrəli Миргасан Сеидов сегодня был назначен главой ИВ Нефтчалинского района.

Отметим, что новый глава ИВ Нефтчалинского района родился в Сумгаите, ему 31 год и он выпускник Азербайджанского государственного университета. Также М.Сеидов получил степень магистра в Азербайджанском экономическом университете.

Общественную деятельность М.Сеидов начал в 2005 году в Национальном совете молодежных организаций. В июне 2014 года он был избран на пост председателя Общественного объединения İrəli.