В Баку задержали мужчину, продававшего маски в метро

Ранее в соцсетях и СМИ было распространено видео, на котором некий мужчина продает медицинские маски в метро за два маната.

В Баку задержан продающий медицинские маски в метро. Об этом сообщил глава пресс-службы Бакметрополитена Бахтияр Мамедов.

По словам Б.Мамедова, в результате оперативных мер, проведенных сотрудниками отдела полиции в Бакметрополитене, продававший медицинские маски в бакинском метро Махир Кямалов задержан и привлечен к ответственности в соответствии с законом.

По сообщению пресс-службы Главного управления полиции города Баку, житель Апшеронского района М.Кямалов (1969 года рождения) был доставлен в отдел полиции в Бакметрополитене. В соответствии со статьей 454 Кодекса об административных правонарушениях в отношении него составлен протокол об административном правонарушении и применена мера административного порицания.