Еще у трех прибывших в Азербайджан обнаружен коронавирус

Еще у троих прибывших из Ирана в Азербайджан людей обнаружен коронавирус, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Как сообщили журналистам в Оперативном штабе, один из них - гражданин Германии (1988 г.р.), двое других - граждане Азербайджана (1994 и 1999 г.р.), которые получали образование в городе Кум. Все они размещены в больнице специального режима.

В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, температура нормальная, жалоб нет. Проводится соответствующее лечение.

Состояние всех заразившихся коронавирусом стабильное, принимаются необходимые меры для их лечения.

Отметим, ранее оперативный штаб сообщил об обнаружении коронавируса в Азербайджане у 3 человек. Таким образом, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 6 человек.