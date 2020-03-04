3,5 тысячи иранцев заразились коронавирусом
Число заражений коронавирусом в Иране превысило 3,5 тысячи, число жертв достигло 107, сообщает новостной портал YJC со ссылкой на Минздрав страны.
"Число заражений коронавирусом в Иране достигло 3 513, общее число жертв возросло до 107", - сообщил портал.
В свою очередь министр здравоохранения Ирана Саид Намаки в эфире телеканала IRINN сообщил, что власти приняли решение продлить отмену занятий в учебных заведениях Ирана, университетах и школах до "нового года", который в Иране начинается 20 марта.