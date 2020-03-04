Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана началась в Кремле. Лидеры намерены обсудить, в частности, ситуацию в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб, сообщает RT.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что Москва дорожит отношениями с Анкарой.

"Нужно с вами обязательно проговорить всю ситуацию, которая сложилась на сегодняшний день, чтобы ничего подобного: а) не повторялось и б) чтобы это не разрушало российско-турецкие отношения, к которым мы относимся, я знаю, вы тоже, очень внимательно, дорожим этим", - сказал Путин.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что основная задача - развивать отношения Москвы и Анкары, и выразил уверенность, что обе стороны в этом преуспеют.

"Сейчас мы переживаем тот момент в наших отношениях, когда они достигли пика. Это, несомненно, касается и оборонной промышленности, и торговых отношений и так далее. Мы считаем, что самая большая задача заключается в том, чтобы продвинуть и развивать наши отношения. Считаю, что мы преуспеем в этом деле", - сказал Эрдоган на встрече с Путиным.