Во Франции сошел с рельсов поезд: десятки пострадавших

Во Франции сошел с рельсов скоростной поезд TGV, следовавший по маршруту Страсбург - Париж с 348 пассажирами, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Поезд сошел с рельсов к северу от Страсбурга между Ингенхаймом и Зессольсхаймом.

Авария, произошедшая во время движения поезда со скоростью 270 км/ч, была вызвана "очень значительным оползнем". Машинисту удалось активировать устройство экстренного торможения. В результате аварии пострадал 21 человек. По данным местных властей, машинист поезда получил серьезные травмы и эвакуирован на вертолете.

На место аварии прибыли 92 пожарных и 37 машин скорой помощи.