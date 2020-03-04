Ильхам Алиев принял новых глав Исмаиллы и Нефтчалы фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял нового главу Исмаиллинского района Нахида Багирова и нового главу Нефтчалинского района Миргасана Сеидова, сообщает АзерТАдж.

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