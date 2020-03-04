Как говорится, подарок не бывает большим или маленьким. Но его своевременности никто не отменял. Спешите, чтобы не опоздать. Прямо сейчас от Kontakt Home смартфоны, умные часы, наушники, бытовая техника с 50%-ной скидкой при наличном расчете, а также при покупке в рассрочку вы можете без первоначального взноса, без процентов, на срок до 18 месяцев приобрести подарок себе и своим близким!

Мужчины любят глазами, а женщины – ушами

Говорят, что женщины любят ушами. Да, и еще обращают внимание на дизайн. Вот поэтому, Apple Airpods 2 в этом сезоне подарков ваш безусловный фаворит. Данный подарок хорош тем, что это как модный аксессуар, так и качественные наушники.

Всего лишь 22,30 ман. каждый месяц, вы можете приобрести Apple Airpods 2. Имеющий уши, да услышит…

Предложение, которое согреет сердце дам

У нас есть предложение, которое будет греть вам сердце! Чтоб ваши близкие на себе ощутили теплое отношение к ним, подарите им одеяло от бренда Sorento.

Одноместное одеяло от бренда Sorento всего за 39,9 ман. в месяц. Если вам понравилось наше предложение, можете смело накрыть, то есть закрыть, тему подарка.

СПА салон у вас дома

Ноги в руки, продолжаем список. Хороший подарок всегда есть. Если комплект для маникюра и педикюра давнее желание для вашей дамы, вы снова по адресу. Кроме этого комплект массажера также входит сюда. Одним словом СПА салон у вас дома.

Комплекты для маникюра, педикюра и массажёра от бренда Beurer всего за 129 ман. в месяц. Сделали выбор, тогда вам браво: вы уделяете своим дамам столько же времени, сколько они уделяют себе.

Шаг за шагом к правильному подарку

Если вы хотите сделать здравый и точный выбор, тогда вам подойдет Huawei band 3e. Этот гаджет прекрасно справляется как с функциями часов, так и позаботится о женщинах во время прогулок и при занятии спортом!

Вы не поверите, но всего за 2,30 ман. в месяц в течение 18 мес. в рассрочку Huawei band 3e может быть вашим. Носите на здоровье!

Купите кофемашину, получите кофе в подарок

Пока нет вашего подарка в этом списке? Может сломаем чашку на счастье?! Или не будем ломать, и прибережем для того, чтобы пить из нее любимый утренний кофе из капсульной кофемашины, которая станет идеальным подарком. К тому же, ваш подарок с подарком в придачу: при покупки кофемашины 1 пакет капсул с кофе от нас бесплатно. По скидочной цене, всего за 199,90 ман. кофемашина может стать вашей. Ароматных дней вам побольше!

Есть слово на три буквы, перед которым пасует любая женщин - это ФЕН. Неважно это друг, вторая половинка или родной человек, для любой женщины важны ее волосы. Если они выглядят прекрасно, это и есть для нее подарок. А у подарка должен быть бренд, и это Philips, которые в магазинах Kontakt Home вы можете приобрести в течение 18 месяцев, всего 12,80 ман. ежемесячно.

Старайтесь избегать резких движений, тем более трогать после фена волосы ваших дам. Потом не говорите, что мы вас не предупредили.

Они не смогут оторвать глаз от этого подарка

Если у вас опустились руки от поиска подарка, мы предлагаем вам то, что никогда не выпустят из рук. Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 8T. На фоне других подарков этот смартфон, сделает вас самым умным мужчиной на свете!

Всего за 41,70 ман. в течение 12 месяцев, вы можете приобрести данный смартфон. Классный подарок. Согласны с наMi?

Список можно долго продолжать, но что вам по душе - знать только вам.

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