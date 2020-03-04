Командующий КСИР: коронавирус может быть биологическим оружием США

Новый коронавирус может быть биологическим оружием США, распространенным на Китай и Иран, считает командующий Корпусом стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Хосейн Салами.

"Сегодня мы боремся с коронавирусом, который, возможно, является биологическим оружием США, распространенным сначала на Китай, а затем на Иран и другие страны", - цитирует его иранское информационное агентство Клуб молодых журналистов.

В настоящее время крупнейшими очагами распространения вируса за пределами Китая стали Южная Корея, Иран и Италия.