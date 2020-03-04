В Баку дезинфицируют такси фото; видео
Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобильных средств ООО «Бакинская служба такси» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оказывающего услуги в столице. Необходимые профилактические меры и дезинфекционные работы в такси, оказывающих услуги в Аэропорту Гейдар Алиев, также носят регулярный характер, санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.
Все такси, принадлежащие «Бакинской службе такси», функционирующие в аэропорту, дезинфицируются в порядке очереди.
Автомобили дневной смены дезинфицируются ночью, автомобили ночной смены – днем.
В целях предотвращения случаев заражения вирусом и повышения эффективности проводимых в этой области соответствующих мер водители снабжаются антисептическими растворами и необходимыми средствами профилактики.