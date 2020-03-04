Обеспечивается проведение ежедневной дезинфекции автомобильных средств ООО «Бакинская служба такси» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий, оказывающего услуги в столице. Необходимые профилактические меры и дезинфекционные работы в такси, оказывающих услуги в Аэропорту Гейдар Алиев, также носят регулярный характер, санитарно-гигиеническая ситуация держится под контролем.