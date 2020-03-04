Мэрия санкционировала шествие женщин в Локбатане

Исполнительная власть города Баку ответила на обращение Гюльнары Мехтиевой, Рабийи Мамедовой и других женщин в связи с проведением 8 марта шествия, cообщили haqqin.az в пресс-службе ИВ Баку.

Стоит отметить, что группа женщин намеревалась провести шествие в центре Баку. Однако с учетом интенсивного потока населения на предложенной обратившимися территории, множества действующих здесь объектов общепита, торговых и пр. объектов с точки зрения общественной безопасности проведение здесь массового мероприятия посчитали нецелесообразным.

В качестве альтернативного места шествие было предложено провести 8 марта с 15:00 по 16:00 в поселке Локбатан по маршруту на пересечении улиц 28 Мая указанного поселка и Ази Асланова до Гарадагской учебно-спортивной базы общественного объединения "Спортивный клуб Нефтчи" в направлении 5-го жилого массива вдоль 20 Января.