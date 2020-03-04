Роналдиньо арестовали в Парагвае

«Мы хотим расследовать не только фальсификацию паспорта, но и действия властей страны, которые допустили въезд гражданина с таким документом», — сказал Асведео.

Кумир середины двухтысячных, дважды лучший футболист мира (в 2004 и 2005 годах), обладатель «Золотого мяча», бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо Гаушо, настоящее имя которого Роналдо де Ассис Моррейра, задержан по подозрению в использовании фальшивого паспорта для въезда в Парагвай. Об этом сообщила газета ABC Color со ссылкой на парагвайского министра внутренних дел Эуклидеса Асеведо, прокуратуру и национальную полицию.

Начальник управления по борьбе с организованной преступностью полиции Жилберто Флейтас заявил этому же изданию, что Роналдиньо и его брат Роберто оказались в Парагвае, использовав сомнительные документы, которые могли получить 15 дней назад. Прокурор Федерико Дельфино сообщил о начале расследования инцидента. У силовиков есть ордер на арест Роналдиньо и его брата, но мера пресечения для них пока не избрана.

По информации испанского издания AS, Роналдиньо прибыл в Парагвай, чтобы представить бесплатную программу здравоохранения для детей. Другой портал — ole.com — сообщает, что в Парагвае бразилец планировал также презентовать свою книгу «Гений в жизни».

В гостинице, где проживают Роналдиньо и Роберто, 4 марта прошел обыск. Во время следственных действий были изъяты их парагвайские удостоверения личности. Подозреваемые находятся в отеле под стражей полиции.

В ноябре 2018 года Роналдиньо в Бразилии лишили загранпаспорта за неуплату налогов. В собственности футболиста находится 19 объектов недвижимости, за которые он задолжал не менее 1,8 млн реалов.