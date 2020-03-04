Итоги демократических праймериз в «супервторник» 3 марта оглашены, и американские эксперты делают прогнозы на будущее. Как уже сообщалось, бывший вице-президент Джо Байден совершил «феерическое возвращение», победив в 10 штатах, в то время как его основной соперник-сенатор от штата Вермонт - всего в четырех. У Байдена сейчас поддержка 433 делегатов, у Сандерса - 388, хотя подсчет в огромной Калифорнии еще продолжается.

Что можно констатировать в этот момент? Прежде многочисленная, разношерстная, мультирасовая компания демократов, напоминавшая цирк-шапито, свелась к противоборству двух кандидатов, один из которых, Байден, представляет умеренный политический центр, а Сандерс - ортодоксальное левое крыло партии. Неожиданный и в каком-то смысле даже комический поворот в кампании демократов совершил миллиардер Майкл Блумберг, который пропустил первые четыре праймериз, присоединился к гонке лишь в «супервторник», не победил ни в одном штате кроме заморской территории США - Американском Самоа (население 51 тысяча человек) и тут же, разочарованный, покинул кампанию.

Однако его участие все же будет иметь некую ценность для нынешнего лидера Байдена: Блумберг официально поддержал его. Кроме того он, потратив уже полмиллиарда долларов на праймериз, обещал отдать столько же для продвижения Байдена.

Что же произошло, почему бывший вице-президент, которого еще две недели назад, казалось бы, готовы были сбросить со счетов, «совершил чудо»?

The New York Times объясняет этот феномен на примере голосования на праймериз в штате Вирджиния, граничащем с американской столицей, где Байден получил 53 процента голосов, на 30 процентов больше, чем Сандерс. Там, пишет газета Байден получил поддержку от подавляющего числа мужчин, женщин, белых и темнокожих граждан, от людей с университетским образованием и без него, и это позволило ему собрать голосов больше, чем два левых кандидата - Сандерс и Элизабет Уоррен. «Мы должны прежде всего поблагодарить за это Дональда Трампа, - говорит бывший губернатор Вирджинии Терри Маколифф. - Здесь множество людей, которые говорят: «Я не хочу голосовать за Трампа, но дайте мне кандидата, который нас бы устроил, за которого мы могли бы проголосовать». И Байден оказался первым в этом списке.

Итоги праймериз в Вирджинии, весьма консервативном штате, в целом опровергают теорию о том, что за леваком Сандерсом идет большая часть молодых людей до 40 лет, а Байдена поддерживают лишь пенсионеры. Ту же тенденцию подтверждает и голосование в либеральном штате Массачусетс, где находится известный Кембридж. Там Байден также получил большинство, хотя даже и не попытался агитировать в штате, предполагая, что его возьмет соперница Уоррен, которая и представляет Массачусетс в сенате.

Новой и достаточно неожиданной тенденцией, отмечают обозреватели, стала высокая явка избирателей. В той же Вирджинии на участки пришли 1.3 миллиона человек, что на 70 процентов больше показателя выборов 2016 года. На 49 процентов по сравнению с предыдущими выборами повысилась явка в Техасе, где по опросам должен был победить Сандерс, но победил Байден.

Эти данные, как считают социологи, свидетельствуют о крайней усталости нации от Трампа и желании его заменить на более адекватного политика в Белом доме. «Трамп и Сандерс уставились на свои могилы», - пишет с некоторым, на мой взгляд, перехлестом издание Politico. Но ее анализ в целом заслуживает внимания. Politico считает, что после первого, раннего периода флирта с таким экзотическим кандидатом как Сандерс основная масса избирателей потянулась к более понятному ей и нейтральному кандидату - Байдену. И таким образом «Америка подтверждает приверженность классическим стереотипам, которые действуют даже во времена политической дисфункции».