Ильхам Алиев сделал замечание новоназначенному главе: Ты же младше, сядь подальше видео

В ходе встречи президента Ильхама Алиева с новоназначенными главами Исмаиллинского и Нефтчалинского районов произошел примечательный эпизод, сообщает haqqin.az со ссылкой на AzTV.

Зашедший в зал новый глава Нефтчалинского района Миргасан Сеидов хотел сесть поближе к президенту.

Ильхам Алиев, обратившись к нему, сказал: «Ты же младше, сядь там».

Миргасан Сеидов послушно уступил место новоназначенному главе Исмаиллинского района Нахиду Багирову.

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