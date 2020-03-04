Ильхам Алиев сделал замечание новоназначенному главе: Ты же младше, сядь подальше видео
В ходе встречи президента Ильхама Алиева с новоназначенными главами Исмаиллинского и Нефтчалинского районов произошел примечательный эпизод, сообщает haqqin.az со ссылкой на AzTV.
Зашедший в зал новый глава Нефтчалинского района Миргасан Сеидов хотел сесть поближе к президенту.
Ильхам Алиев, обратившись к нему, сказал: «Ты же младше, сядь там».
Миргасан Сеидов послушно уступил место новоназначенному главе Исмаиллинского района Нахиду Багирову.