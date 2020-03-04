Минтруда о новых электронных услугах

Министерство труда и социальной защиты населения работает над созданием еще 15 видов услуг, предоставляемых посредством электронной справки, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.

Эти услуги помогут получить электронные справки членам семей шехидов, ветеранам труда о получении страховки по безработице, участии в программах самозанятости и профессиональной подготовки, о получении активов по этим программам, справки о регистрации безработного или ищущего работу и т.д.

Тем самым Минтруда доведет количество предоставляемых электронных услуг до 30.

В рамках программы по электронизации сфер занятости, социальной защиты и социального обеспечения в прошлом году были переданы в пользование 13 видов электронной справки и число услуг, предоставляемых министерством посредством электронных справок, достигло 15. За год этими услугами смогли воспользоваться 1,5 миллиона человек.