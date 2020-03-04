Излечившийся от коронавируса китаец умер после повторного заражения

В китайском Ухане скончался 36-летний мужчина, который повторно заболел коронавирусной инфекцией.

Обнаружили вирус у мужчины 12 февраля. Тогда врачи отправили пациента на 14-дневный курс лечения. Однако после выписки из больницы ему стало хуже, передает ТАСС.

Как утверждает жена погибшего, мужчину повторно забрали в больницу, где он скончался. Пациент умер от дыхательной недостаточности. В свидетельстве о смерти указывается, что прямой причиной гибели стал коронавирус.