ОПЕК рекомендовала снизить добычу нефти

Министры ОПЕК по итогам заседания рекомендовали дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в размере 1,5 млн баррелей в сутки, сообщил министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

«1,5 млн б/с дополнительного сокращения на второй квартал 2020 г. Для стран «не ОПЕК» сокращение предлагается в размере 0,5 млн б/с», – приводит его слова ТАСС. Иран по-прежнему будет освобожден от необходимости сокращать добычу, добавил Зангане.

В свою очередь источник РИА Новости сообщил, что ОПЕК согласовала продление нынешнего объема сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+ в 2,1 млн баррелей в сутки до конца 2020 года.

На утро четверга цена Brent составляла 51,91 доллара за баррель, WTI – 47,42 доллара за баррель.