Иран блокирует города из-за коронавируса

Министерство здравоохранения Ирана объявило о начале установки КПП на дорогах, чтобы ограничить поездки между городами, и рекомендовало согражданам меньше использовать бумажные купюры, сообщает Associated Press.

Глава Минздрава ИРИ Саид Намаки, выступая по телеэфиру, заявил, что количество подтвержденных случаев заражения в стране достигло 3513, 107 заболевших умерли.

Министр также объявил, что автомобилисты на заправках не должны выходить из машин, а заправлять их будут сотрудники АЗС.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 странах, заболели 95 000 человек, умерли 3200. После Китая самая худшая статистика - у Ирана и Италии.