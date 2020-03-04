В Гонконге домашняя собака заразилась коронавирусом

Власти Гонконга зафиксировали первый возможный случай передачи коронавируса нового типа от человека к животному. У домашней собаки, принадлежащей инфицированной хозяйке, пробы на заражение неоднократно показали слабо положительный результат, сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию RTHK.

"Лабораторные пробы свидетельствуют о положительном результате - животное инфицировано коронавирусом, - цитирует издание секретаря по делам продовольствия и здравоохранения администрации Гонконга Софию Чэнь. - В дальнейшем будут проведены новые тесты, животное будет находиться на карантине, пока мы не получим отрицательный результат".

Специалисты из Университета Гонконга и Всемирной организации по охране здоровья животных "пришли к единому мнению о том, что данные результаты свидетельствуют о наличии у собаки низкого уровня инфекции и о возможной передачи коронавируса от человека к животному".

По словам Чэнь, эксперты тем не менее пока не располагают сведениями о вызываемых коронавирусом заболеваний у зверей и о возможном распространении ими вируса.