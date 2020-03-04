Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались в формате тет-а-тет, полчаса назад к ним присоединились делегации, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Согласно информации, основная тема переговоров лидеров двух стран касалась обострения ситуации в сирийском Идлибе. Перед началом переговоров президент РФ заявил о необходимости "проговорить" со своим турецким коллегой сложившуюся ситуацию, чтобы ничего подобного не повторялось и российско-турецкие отношения, которыми стороны дорожат, не разрушались.

В свою очередь Эрдоган выразил уверенность, что итоги переговоров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе. "Проговорили три часа. Сейчас уже полчаса с делегациями", - сказал Песков.

Как пишет Anadolu, глава российского государства перед началом переговоров выразил турецкому коллеге соболезнования в связи с гибелью турецких военных в Идлибе: «К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, и в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их (турецких военных) нахождения. За это время и сирийская армия понесла серьезные потери».