Ильхам Алиев: «Инвесторы хотят вкладывать средства, но главы районов создают искусственные препоны»

«Основная задача вашей деятельности - это, мобилизовав имеющийся потенциал района, обеспечить экономический рост, предпринять шаги по созданию рабочих мест и добиться привлечения инвестиций в возглавляемый вами район. Каждый глава района должен активно работать над привлечением и зарубежных, и местных инвесторов», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая новоназначенных глав ИВ Нефтчалы и Исмаиллы, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

По словам главы государства, в некоторых районах в этих сферах уже есть хорошие результаты, а в некоторых районах очень слабое привлечение инвестиций.

«На это есть и объективные причины. У разных районов потенциал не одинаков, но несмотря на это, я считаю, что, учитывая потенциал современной инфраструктуры Азербайджана, каждый район может быть привлекателен для инвесторов. Просто главы местных органов исполнительной власти не должны сидеть и ждать инвесторов. Они сами должны быть активными, сами должны находить инвесторов, убеждать их и привлекать. В некоторых районах порой инвесторы хотят вкладывать средства, но, к сожалению, перед ними ставят искусственные препоны. Поэтому с такими случаями надо серьезно бороться. В районах и общественно-политическая обстановка должна быть здоровой, общественные связи должны строиться на здоровой основе и проблемы, беспокоящие народ, должны решаться», - подчеркнул глава государства.