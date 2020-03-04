Ильхам Алиев выделил деньги на строительство и ремонт школ в регионах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах в связи со строительством нового здания общеобразовательной школы в селе Садыглы Агстафинского района, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 360 мест в селе Садыглы Агстафинского района из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана Министерству образования первоначально выделяется два миллиона манатов.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение "О мерах по капитальному ремонту школы-лицея по гуманитарным и естественным дисциплинам имени Мехти Гусейна в городе Газах", согласно которому, для осуществления ремонтных работ в здании, рассчитанном на 700 ученических мест, Минобразования первоначально выделены 2 миллиона манатов.

Президент Ильхам Алиев также распорядился выделить Минобразования для строительства нового здания общеобразовательной школы в городе Шамкир три миллиона манатов и два миллиона манатов - для строительства нового здания общеобразовательной школы на 960 ученических мест в городе Делимамедли Геранбойского района.