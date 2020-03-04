Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня находящегося в Баку с визитом министра обороны Грузии Ираклия Гарибашвили.

Как сообщает АзерТАдж, на встрече было выражено удовлетворение развитием двусторонних отношений между Азербайджаном и Грузией в различных областях, в том числе в военной сфере.

Была подчеркнута важность энергетических проектов, в которых принимают участие обе страны, а также отмечена успешная реализация "Южного газового коридора".

В ходе беседы было отмечено, что экономическое сотрудничество и инвестиции между Азербайджаном и Грузией способствуют развитию отношений.