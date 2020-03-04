Ильхам Алиев: «Главврач украл деньги у больных людей»

«Борьба с коррупцией и взяточничеством в Азербайджане ведется в самой серьезной форме и ее результаты налицо. Это осознанная политика, и она будет продолжена. Все равны перед законом, никто не может быть неприкасаемым, ни у кого нет особых привилегий, не будут учитываться ничьи прежние заслуги. Предыдущие заслуги каждого были по достоинству оценены государством. Однако если кто-то хочет и впредь оставаться на государственной службе, тем более в должности главы района, то эти принципы должны быть основными». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными главами Исмаиллинского и Нефтчалинского районов.

«К сожалению, есть люди, которые до сих пор не осознали этого. Проведенная в Нефтчале спецоперация в очередной раз показала это. Взяточничество и коррупция в Нефтчалинском районе носили системный характер, и можно сказать, что взяточничество и коррупция там проникли во все структуры. Представьте себе, что один из самых богатых людей в районе это главврач Центральной районной больницы. Правоохранительные органы теперь получили информацию о его состоянии. За счет чего разбогател этот человек? Он бизнесмен? Нет. Он изобретатель? Нет. Ему оставили большое наследство? Тоже нет. Так за счет чего? За счет денег, которые он украл у больных людей. Бедные пациенты были вынуждены давать этим жадным людям деньги, чтобы обеспечить себе здоровье. Поэтому каждый человек, выбирающий такой путь, должен знать, что наступит конец», - сказал Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что терпимость к коррупции и взяточничеству должна быть на нулевом уровне.