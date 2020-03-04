В США призвали Китай извиниться за распространение коронавируса

МИД Китая не видит оснований для каких-либо оправданий за распространение в мире коронавируса нового типа, впервые зафиксированного в китайском городе Ухань. Так представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь прокомментировал мнение политобозревателя телеканала Fox News Джесси Уоттерса о том, что Пекину следует принести извинение за вспышку коронавируса, сообщает ТАСС.

"Коронавирус - общий враг человечества, от него страдают жители многих стран, - цитирует его МИД КНР. - Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно".

Лицзянь также подчеркнул, что "Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что очернение стран и людей несет в себе большую опасность, чем сам вирус". "На данный момент происхождение коронавируса еще не установлено, и не важно, где он появился, - как Китай, так и другие страны стали его жертвами и совместно противостоят угрозе его распространения", - отметил Чжао Лицзянь.

"В результате вспышки свиного гриппа в США в 2009 году более 18 тыс. человек погибли в 214 странах и регионах мира. Просил ли кто-нибудь тогда Вашингтон приносить извинения?" - добавил представитель китайского МИД.