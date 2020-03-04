Ильхам Алиев: «Моральная деградация: чиновник появлялся в кабинете в домашней одежде»
«Позорные действия бывшего главы исполнительной власти Нефтчалы вызывают ненависть в народе. Это позорная картина брать в своем кабинете взятки у различных людей. И еще, действия этого человека в рабочем кабинете, его одежда. Как чиновник может находиться в рабочем месте в джинсах и домашней одежде? Какой пример подает руководитель, появляясь в такой одежде среди чиновников? Поэтому эти позорные кадры показывают уровень моральной деградации этого человека и похожих на него людей. Сейчас собрана и продолжает собираться оперативная информация. Конечно, я не хочу вмешиваться в ход следствия, которое все расставит по местам. Последнее слово за судом. Однако собранные факты свидетельствуют, что все отделы в центральной районной больнице Нефтчалы платили главврачу ежемесячную плату. Коррупция в школах принимает массовый характер. От директоров школ требуют плату, от муниципалитетов требуют взятку, к общественным оплачиваемым работам граждане не привлекаются, но их карты берет глава ИВ и снимает деньги. Помимо этого, граждане как рабы были вынуждены работать на коммерческих и хозяйствующих объектах, относящихся к главе района». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе встречи с новоназначенными главами Исмаиллинского и Нефтчалинского районов.
«То есть хочу еще раз сказать, что это пик моральной деградации и это должно стать для каждого уроком. Не исключено, что другие главы района и руководители центральных и местных органов исполнительной власти совершают похожие действия. Каждое дело будет расследовано. Никто не является неприкасаемым, и эти события в очередной раз показали это», - сказал глава государства.