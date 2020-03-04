Ильхам Алиев: «... Иначе скажут, пришли молодые, но пошли тем же путем»

«Вы – молодые кадры. Мне представили ваши биографии. До сегодняшнего дня вы не совершили ни одного противозаконного действия, вы молоды, одному из вас 40, другому – 30 лет. Ваше назначение показывает нашу кадровую политику, показывает, что объявленные нами принципы находят отражение в жизни», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев , принимая новоназначенных глав ИВ Нефтчалы и Исмаиллы, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

«Мы должны давать дорогу молодым, предоставлять им площадку, люди с новым мышлением должны назначаться на важные должности. Мы таким путем сможем сломать старую психологию. Только такими путями мы сможем положить конец негативным факторам, сотрясающим общество. Поэтому дела в возглавляемых вами районах будут зависеть от вашей деятельности. И если вы целиком не оправдаете оказанное вам доверие, то это в то же время вызовет разочарование в обществе. Скажут, что пришли новые люди, молодые, с новым мышлением, но пошли тем же путем. Поэтому я еще раз серьезно поручаю вам, что основная ваша обязанность – вести все дела правильно и вести серьезную борьбу с негативными случаями.

В то же время, в первую очередь, в районах ситуация должна анализироваться. Вопросы, беспокоящие людей, должны серьезно проверятся и должны быть подготовлены предложения по решению этих вопросов, или же эти вопросы должны найти свое решение на местах», - подчеркнул президент.