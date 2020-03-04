Помпео: "Наш союзник Турция имеет право на самооборону"

Госсекретарь США Майк Помпео вновь заявил о праве Турции на самооборону в связи с ситуацией в Идлибе, об этом он сказал журналистам на брифинге в четверг, передает РИА Новости.

"Мы твердо уверены, что наш партнер по НАТО, Турция, имеет полное право на самооборону перед рисками, созданными в Сирии Асадом, русскими и иранцами", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, как он оценивает "партнерские связи России и Турции".

Он напомнил, что несколько дней назад президент США Дональд Трамп провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Госсекретарь США не стал комментировать идущие в Москве переговоры между лидерами Турции и России.