Глава ВОЗ: "Коронавирус можно остановить"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус позитивно оценил усилия Китая и ряда других стран в борьбе с коронавирусом. Их опыт говорит о том, что распространение болезни можно остановить, заявил он в четверг на брифинге в Женеве, передает ТАСС.

Опыт Китая и ряда других государств говорит о том, что "эпидемию можно остановить, осуществляя коллективный, скоординированный и всеобъемлющий подход, который задействует все механизмы правительства", сказал глава ВОЗ. В этой связи он призвал все государства "действовать быстро, масштабно и с осознанной решительностью".

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что заболевание распространяется сейчас "в горстке стран". По словам гендиректора, на сегодняшний день в мире зарегистрировано 95265 случаев заболевания, умер 3281 человек. За последние 24 часа поступили сведения о новых заболевших в 33 странах. Вместе с тем в 115 странах нет ни одного заболевшего, в 21 государстве зарегистрировано только по одному случаю болезни. В пяти странах новых заболевших не было на протяжении последних двух недель. Вместе с тем обеспокоенность ВОЗ вызывает тот факт, что постепенно растет число государств, в которые проникает вирус.

Глава ВОЗ поблагодарил прессу за распространение правдивой информации о заболевании. "Борьба со слухами и недостоверной информацией - это исключительно важная часть борьбы с коронавирусом", - констатировал он.