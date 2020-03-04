Эрдоган объявил о прекращении огня в Идлибе

Россия и Турция договорились о введении режима прекращения огня в сирийском Идлибе в ночь с четверга на пятницу. Об этом заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Москве, передает ТАСС.

"Мы введем режим прекращения огня в кратчайшие сроки, вслед за этим согласуем дальнейшие шаги, - подчеркнул Эрдоган. - Сегодня ночью, начиная с 00:01 (мск), то есть в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня".

При этом Эрдоган также заявил, что Турция оставляет за собой право отвечать на действия сирийских войск.

"Турция оставляет за собой право отвечать на любые нападения со стороны режима Асада своими силами", - сказал турецкий лидер.

Он также пообещал, что Анкара "обязуется оказать содействие сирийским беженцам в вопросе возвращения на родину".