Ильхам Алиев: «Большинство рыбных хозяйств в примитивном состоянии»

«Если наладить работу правильно, то потенциал районов может быть достаточно большим. В Нефтчалинском районе создана промышленная зона. Могу сказать, что среди районов первая промышленная зона была создана в Сумгаите, а затем в Нефтчале. Автомобили в Азербайджане производятся в Нефтчале и должны быть даны конкретные предложения по дальнейшему развитию этой промышленной зоны». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с новоназначенными главами Исмаиллинского и Нефтчалинского районов.

«Считаю, что в Нефтчале есть большие перспективы у рыбной промышленности. Несмотря на то, что мы расположены у берегов Каспия, к сожалению, мы не можем обеспечить себя рыбой и зависим от импорта. В то же время получило широкое распространение создание рыбных хозяйств. Большая часть этих хозяйств находится на примитивном уровне. Поэтому рыбоводство может стать важной частью нашего ненефтяного сектора и в то же время может стать и должна стать экспортно-направленной сферой. Должна проводиться работа для привлечения инвесторов в эту сферу», - сказал он.

Глава государства добавил, что у Нефтчалинского района может быть перспективный туристический потенциал.

«До сегодняшнего дня в районе, можно сказать, не было проделано никакой работы по туризму. Хотя этот район расположен не так далеко от Баку и к нему проложены хорошие дороги. Считаю, что есть необходимость создания там туристической инфраструктуры. Конечно, сельское хозяйство является важной сферой каждого района Азербайджана. Этой сфере тоже должно уделяться внимание», - сказал глава государства.