Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении коронавируса

Саудовская Аравия обвинила Иран в распространении нового типа коронавируса по региону и миру из-за решения Тегерана не ставить в паспорта отметки о посещении страны подданными Саудовской Аравии, говорится в заявлении представителя саудовского правительства для национального агентства новостей SPA, передает РИА Новости.

"Саудовская Аравия порицает безответственное поведение Ирана, который разрешил саудовским подданным въезжать в страну без отметок в паспорте о пересечении границы с Ираном в то время, когда в мире распространяется новый коронавирус. Таким образом, Иран несет прямую ответственность за случаи заболевания коронавирусом, распространение его по миру, создание угрозы жизни людей и наносит урон международным усилиям по борьбе с этим заболеванием", - отметил представитель саудовских властей.

Он потребовал от Ирана раскрыть имена саудовцев, которые тайно посещали страну с 1 февраля.

Власти королевства призвали всех саудовских подданных, которые находились в Иране и вернулись в страну в течение последних недель, немедленно пройти медицинское обследование. Представитель властей пригрозил серьезным наказанием для всех, кто осмелится нарушить запрет на поездки в Иран.

В четверг саудовские власти объявили, что обнаружили коронавирус еще у трех человек, вернувшихся из поездки в Иран через Кувейт или Бахрейн. Общее число заболевших на территории королевства достигло пяти.