Еще один кандидат от демократов вышел из президентской гонки

Сенатор Элизабет Уоррен (демократ от штата Массачусетс) объявила о выходе из гонки за выдвижение единым кандидатом от Демпартии на выборах президента США. Политик кратко пообщалась с журналистами и посетовала на то, что не смогла найти золотую середину в условиях, когда однопартийцы заняли две крайние позиции.

Теперь в борьбе за выдвижение остались два основных соперника - бывший вице-президент и умеренный демократ, 77-летний Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт, левый социалист, 78-летний Берни Сандерс.

"Когда я во все это только ввязывалась, мне говорили, что полосы для движения - только две. Я думала, что все равно есть пространство для проведения кампании несколько иного рода. По-видимому, оказалось, что это не так", - объяснила свое решение Уоррен, не уточнив при этом, кого из соперников - Байдена или своего давнего идеологического соратника - Сандерса - поддержит. Политик пообещала, что примет соответствующее решение позднее.

В "супервторник", 3 марта, когда отбирали делегатов в 14 штатах и на одной заморской территории США - в Американском Самоа, - Уоррен ни в одном из них не одержала победы, а в родном Массачусетсе заняла лишь третье место.

В среду из гонки выбыл бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. Продолжают участие в кампании бывший вице-президент Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс и член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард.