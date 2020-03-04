Иранский дипломат умер от коронавируса

Иранский дипломат и бывший член парламента Хосейн Шейхолеслам умер в четверг, 5 марта, в возрасте 68 лет от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса SARS-CoV-2, сообщает портал IFP News.

Он в разное время занимал пост посла Ирана в Сирии и был советником министра иностранных дел страны Мохаммада Джавада Зарифа.

2 марта коронавирус стал причиной смерти члена Совета по целесообразности (совещательный орган при высшем руководителе Ирана) Мохаммада Мирмохаммади.