Как сообщает Интерфакс, майские фьючерсы на Brent подешевели в Лондоне на $0,61 (на 1,22%) - до $49,38 за баррель. Brent впервые с середины 2017 года завершила торги ниже отметки $50 за баррель.

Котировки нефти продолжают снижаться в ожидании решения ОПЕК+, накануне торги завершились на минимуме более чем за два года.

Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют в Нью-Йорке на $0,56 (на 1,22%) - до $45,34 за баррель.

С начала текущей недели Brent и WTI потеряли около 2% стоимости.

Издание отмечает, что Саудовская Аравия, не достигнув консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК+ - Россией, неожиданно для всех удвоила ставки.

Вместо согласованного со странами ОПЕК днем в четверг увеличения сокращения нефтедобычи на 1,5 млн баррелей в сутки только на второй квартал и продления текущих ограничений на 1,7 млн б/с Эр-Рияд поздно вечером согласовал со странами ОПЕК допсокращение на 1,5 млн б/с на весь 2020 год. Россия была против даже первого варианта, согласившись лишь на текущие сокращения на второй квартал.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в пятницу рухнула на 4,2% - до 358,1 юаня за баррель.