Госдеп о переговорах Путина и Эрдогана

По его словам, США ожидают проведения переговоров по сирийскому вопросу с Турцией, «которая стремится к прочному режиму прекращению огня».

Вашингтон приветствует договоренности, достигнутые Россией и Турцией по ситуации в сирийской провинции Идлиб, и надеется на деэскалацию ситуации. Об этом сказал официальный представитель Госдепа США.

«Крайне важно сейчас то, какие действия предпримут в самом районе боевых действий Асад и те, кто его поддерживает. Это покажет, будет ли прочный режим прекращения огня достигнут», — сказал представитель ведомства ТАСС.

По его словам, единственным способом урегулировать ситуацию в Идлибе США считают установление режима прекращения огня по всей территории Сирии и продолжение переговоров в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 2254.

5 марта в Кремле прошли российско-турецкие переговоры на тему Идлиба. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган три часа общались наедине, после чего началась работа с делегациями. В общей сложности переговоры продолжались около шести часов, по итогу которых стороны согласовали меры по разрешению ситуации в Сирии. В ночь на 6 марта в Идлибе вступил в силу режим прекращения огня. С 15 марта начнется российско-турецкое патрулирование трассы М5 в Сирии.