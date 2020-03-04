Командира донецких сепаратистов убили при помощи блондинки

Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона сепаратистов «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным Гиви, в интервью журналисту Юрию Бутусову, опубликованному на YouTube.

Как рассказал украинский агент, после убийства командира Арсения Павлова, также известного как Моторола, Толстых боялся выходить из дома. «Но он любил женщин, и ему их привозили», — рассказал он. Таким путем в окружение Гиви проникла девушка-агент, некая известная блондинка.

По словам Сугерея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда Гиви пришел утром на работу. Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете на базе батальона «Сомали» недалеко от Донецка. Изначальная версия гласила, что помещение было обстреляно из реактивного огнемета «Шмель», однако впоследствии было установлено, что в кабинете сработала заранее заложенная бомба.