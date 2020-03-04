Трамп признал: коронавирус опасен для экономики США

Распространение коронавируса в США может нанести определенный ущерб американской экономике, заявил президент Дональд Трамп, выразив при этом надежду, что эпидемия не продлится долго.

"Это, безусловно, может иметь последствия", - признал он, отвечая на вопросы аудитории в городе Скрантоне штата Пенсильвания, передает Интрефакс.

Президент сообщил о принимаемых мерах по борьбе с инфекцией: "Все должно получиться. Все должны быть спокойны. У нас есть планы на каждый сценарий развития событий, я думаю, что это то, что мы должны делать. Мы надеемся, что это не продлится слишком долго".

"Думаю, что народ оценивает нашу работу, как очень хорошую. Мы профессионально делаем то, что должны делать. Никто не обвиняет нас из-за коронавируса. Он пошел из Китая", - добавил Трамп.

На вечер четверга в США насчитывалось более 140 инфицированных коронавирусом Covid-19, зарегистрировано 12 случаев летального исхода.