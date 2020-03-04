В Грузии увеличилось число заразившихся коронавирусом

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Грузии достигло девяти. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на специальном сайте по мониторингу заболевания, созданном правительством страны.

По словам главы национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амирана Гамкрелидзе, пять человек контактировали с четвертым заболевшим — 44-летним мужчиной.

Всего на данный момент в боксированном отделении инфекционной больницы находятся 24 пациента, двое из них сами обратились в клинику за помощью накануне ночью, передает Sputnik Грузия.

По их словам, они недавно вернулись из Италии и находились в самоизоляции. Также в пятницу боксированное отделение больницы покинут двое пациентов и отправятся в карантинную зону.