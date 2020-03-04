В Азербайджане прощаются с погибшим пограничником
В селе Джафарханлы Джалилабадского района Азербайджана в пятницу проходит церемония прощания с военнослужащим Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Орханом Пашазаде (1996 г.р.), погибшем 5 марта в результате провокации ВС Армении.
Как передает Report, Пашазаде будет похоронен на сельском кладбище.
Напомним, 5 марта, в 19:10, в результате очередного грубого нарушения режима прекращения огня подразделениями ВС Армении на пограничном боевом пункте ГПС в направлении села Гушчу Айрым Газахского района был ранен пограничник Орхан Назим оглу Пашазаде. Он был немедленно доставлен в Диагностический центр Газаха, однако врачам не удалось его спасти.
Пашазаде был выпускником Нахчыванского государственного университета по специальности "Преподаватель английского языка".