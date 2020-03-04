Представительство Mercedes-Benz в Азербайджане устроило распродажу
Мы точно знаем, чего вы ждете от весны. Теплого солнца и хороших выгодных предложений.
Именно поэтому с 5 Марта 2020 года генеральное представительство Daimler AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане - компания "АвтоКапитал Азербайджан" объявляет "Весеннюю акцию" на модель E-Class 2019 года производства.
Выберите свой Mercedes-Benz E-Class из числа автомобилей В НАЛИЧИИ и получите эксклюзивную ВЫГОДУ 5%.
Почувствуйте приход весны с Mercedes-Benz E-Class.
Для покупки автомобиля обратитесь в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане: Autostar Kaukasus; тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi; тел.: + 994 12 347 78 00