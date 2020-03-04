Представительство Mercedes-Benz в Азербайджане устроило распродажу

11:15

Мы точно знаем, чего вы ждете от весны. Теплого солнца и хороших выгодных предложений.

Именно поэтому с 5 Марта 2020 года генеральное представительство Daimler AG по автомобилям Mercedes-Benz в Азербайджане - компания "АвтоКапитал Азербайджан" объявляет "Весеннюю акцию" на модель E-Class 2019 года производства.

Выберите свой Mercedes-Benz E-Class из числа автомобилей В НАЛИЧИИ и получите эксклюзивную ВЫГОДУ 5%.

Почувствуйте приход весны с Mercedes-Benz E-Class.